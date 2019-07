La première Maison de l'autonomie labélisée en Mayenne

Depuis 2017, les conseils départementaux peuvent créer des maisons de l’autonomie, dédiées à toutes les personnes en situation de perte d’autonomie, quel que soit leur âge. La première d’entre elles vient d’être labélisée en Mayenne.

Points d'accueil de proximité



Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne : Centre départemental de la solidarité -10 rue Olivier de Rougé

Mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Mayenne : Pôle santé - 19 place de l’Europe

Mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

Craon : Pôle santé - 5 route de Nantes

Ernée : Antenne solidarité - 1 avenue Général de Gaulle

Évron : 1 rue de la libération

Gorron : Antenne solidarité - 3 rue de la Cour des Forges

Grez-en-Bouère : Espace La Forge - 28 rue de la Libération

Loiron-Ruillé : Maison de Pays - ZA La Chapelle du Chêne

Meslay-du-Maine : Pôle intercommunal - 1 voie de la Guiternière

Renazé : Pôle santé - 28 rue Daudier

Villaines-la-Juhel : Antenne solidarité, 4 rue de la vigne

La loi d’adaptation de la société au vieillissement de décembre 2015 prévoyait la création et la labellisation des maisons départementales de l’autonomie dans son article 82. Il s’agit de mettre en commun les «, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées ».Une organisation qui doit ensuite être labélisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la structure publique nationale en charge, notamment, du financement des aides à l’autonomie ( allocation personnalisée d’autonomie (Apa) pour les personnes âgées et prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes en situation de handicap).La première de ces maisons départementale de l’autonomie vient d’être labélisée en Mayenne, après avis d'une commission composée de représentants des associations de personnes âgées, des associations de personnes handicapées, des conseils départementaux, des membres du conseil de la CNSA ainsi qu’un représentant du ministère des Solidarités et de la Santé).La commission a salué cette nouvelle organisation, qui a permis d’dans une logique de proximité avec 12 points d’accueil communs (3 accueils permanents et 9 accueils sur rendez-vous).Ce label accordé par la CNSA est délivré pour 5 ans et sera renouvelé tacitement si la MDA continue de répondre aux exigences du cahier des charges.Centre Jean Monnet12 quai de BootzCS 2142953014 Laval cedexTél. : 02 43 677 577Fax : 02 43 59 96 40Horaires d’ouverture :Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 13h30 - 17hLe vendredi : 9h – 16 hSans rendez-vousSur rendez-vous au 02 43 677 577 ou mda@lamayenne.fr