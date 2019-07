Douleurs et maladies neurodégénératives : des clefs pour mieux la repérer

Symptôme invisible, la douleur survient chez plus d’une personne atteinte de maladies neurodégénératives sur deux. Un site internet tout juste mis en ligne donne les clefs aux aidants et aux patients pour la repérer et la comprendre.

Poser des questions simples et directes : as-tu mal ? Où as-tu mal ?

Toucher l'endroit que vous supposez être douloureux et demander si c’est là que la personne a mal ;

Utiliser des échelles d'évaluation de la douleur.

Mal soignée ou ignorée, la douleur provoque des souffrances inutiles. Symptôme fréquent, elle n’est pourtant pas toujours repérée ou bien identifiée. Le site La douleur dans les malades dégénératives donne donc des clefs pour repérer la douleur chez une personne qui ne peut pas l’exprimer.Il convient d’une part d’la personne malade : son comportement est-il modifié ? Emet-elle des soupirs, des pleurs, des gémissements ? L’expression de son visage, son langage corporel sont-ils modifiés ? A-t-elle perdu l’appétit, le sommeil ?Le site donne d’autre part plusieurs pistes pourLes internautes trouveront également sur le site des informations sur la douleur et son vécu selon la pathologie (maladie d’Alzheimer, de Parkinson, sclérose en plaques), mais aussi sur le parcours et les modes de prise en charge.Conçu par l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé dans le cadre du Plan maladies neurodégénératives 2014-2019, le site a été pensé par des professionnels de santé en lien avec les associations de patients.