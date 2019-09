Prix Ville amies des aînés : 10 lauréats récompensés pour leurs initiatives citoyennes

Créé en 2005 par l’OMS, le programme Villes amies des aînés a été conçu afin de contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes âgées dans l’environnement urbain et social. Dans cette optique, le Réseau francophone villes amies des aînés, qui porte le programme dans le monde francophone, récompense chaque année les initiatives bienveillantes pour nos aînés. Le point sur les 10 lauréats de cette cinquième édition, qui avait pour thème Autonomie et grand âge : Être acteur de sa vi(ll)e.

Pour la première fois cette année, le RFVAA a distingué trois initiatives en attribuant un premier, un deuxième et un troisième prix, les sept autres lauréats recevant un trophée par catégorie.Récompensés du premier prix lors de cette édition, l’association Ohana Clubs organise pour les aînés de Shoelcher en Martinique, des animations et événements. Ohana Clubs a pour vocation de créer du lien social et de maintenir en forme sa communauté composée d’une cinquantaine de personnes âgées.Lauréat du deuxième prix, le service Votre second souffle accompagne les aidants de Rezé en Loire-Atlantique, tout au long de leur parcours. Information, conseils, orientation, coordination, l’objectif est de soulager de soulager les aidants familiaux, mais aussi de leur permettre d’avoir accès à des périodes de répit en proposant des services de relayage.La ville de Belfort a aussi été valorisée par le programme Villes amies des aînés pour ses bancs d’extérieurs aménagés pour les personnes âgées et handicapées. Conçus avec l’aide de kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes, ces bancs sont aménagés pour un confort optimal et disposent d’un espace pour accueillir un fauteuil roulant. L’initiative se voit récompenser du troisième prix.Rennes (35) remporte le prix dans la catégorie Espaces extérieurs et bâtiments pour ses marches exploratoires organisées en 2018 afin de faciliter la mobilité des Rennais âgés. Des marches dont les résultats ont débouché sur la réalisation d’aménagements adaptés, et qui seront pris en considération lors de futurs aménagements urbains.Dans la catégorie Habitat, c’est une initiative brestoise qui a été retenue par le jury : une colocation étudiante et solidaire au cœur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par la ville. En échange d’un loyer modéré, les jeunes consacrent trois heures de temps chaque semaine au projet d’animation de la résidence.A La Roche-sur-Yon (53), le projet D-marche a pour ambition d’augmenter le temps d’activité physique quotidien des plus âgés. Plus qu’un programme sportif, une véritable communauté s’est créée autour de D-marche, récompensé d’un prix Ville amie des aînés dans la catégorie Transports et mobilité.Dans la catégorie Information et communication, la ville de Bron (69) s’est distinguée avec son guide seniors, conçu grâce à l’expertise d’habitants âgés de 60 à 88 ans. Contenus, photographies, mise en page… tout a été pensé pour le rendre vraiment utile à tous.A Gravelines (59), le programme Au fil de l’art met la culture et la création à la portée de tous les seniors, entre ateliers créatifs, visites et sorties. Des propositions variées, tout au long de l’année, saluées d’un trophée Culture et loisirs.Côté Participation citoyenne et emploi, c’est le projet Cada, pour Communauté amie des aînés, de la Communauté de communes du Pays de Mormal (59) qui a été récompensé par le jury. Un dispositif participatif associant personnes âgées, élus, aidants et partenaires techniques, qui a débouché sur 80 propositions et 40 actions effectivement retenues.Dernier prix, le Prix spécial est attribué à une action organisée sur un territoire n’appartenant pas encor au Réseau francophone villes amies des aînés. Cette année, c’est Nantes Métropole qui remporte la palme pour son grand débat autour de la longévité.