Nouvelle édition du Guide de la Retraite du Petit Futé

La retraite... certains l’attendent avec impatience, d’autres en ont peur car qui dit retraite dit vieillissement et perte d’activités. Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), 14 139 354 retraites ont été payées au 31 décembre 2017. Le nombre de retraités a augmenté de 0,8 % par rapport au 31 décembre 2016. Les femmes représentent 55,5 % des effectifs. Les droits directs représentent 95 % dont 81% servis seuls et 14% servis avec un droit dérivé (retraites de réversion). Nous sommes tous des retraités en puissance...

La retraite est donc un événement important de notre vie. Avec elle, arrivent quelques bouleversements : baisse des revenus, changement social d’identité et de façon de vivre. On perd souvent ses relations de travail et il est plus difficile d’en créer. Parfois on déménage pour se rapprocher des enfants, pour revenir dans sa région d’origine ou tout simplement pour un nouveau département au climat plus clément. Et surtout on se retrouve souvent 24h/24 avec son conjoint, ce qui n’est jamais arrivé auparavant, sauf pendant les vacances.