Mobilité seniors : un chauffeur pour sa voiture

Un peu partout en France fleurissent des projets de covoiturage solidaire pour faciliter la mobilité des Français qui vivent isolés ou ne conduisent plus, notamment les plus âgés. Cette semaine, gros plan sur deux nouvelles initiatives, qui ont pour particularité de s’adresser aux propriétaires de véhicules.

De nombreuses raisons peuvent pousser un conducteur senior à ne plus vouloir prendre le volant : des troubles de l’audition ou de la vision qui s’installent, des médicaments qui peuvent rendre la conduite dangereuse, des difficultés à accomplir les mouvements nécessaires dues à de l’arthrose…Dans le Lot-et-Garonne, l’association AgirABCD propose une solution aux seniors qui possèdent une voiture, via le dispositif Car 47 (pour conduire l’automobile d’un retraité).« Lorsqu’on ne peut plus jardiner, on prend un jardinier. Lorsqu’on ne peut plus faire son ménage, on prend une aide-ménagère, lorsqu’on ne peut plus conduire, on prend un chauffeur », explique Jean-Alain Trimouille, le créateur du concept dans 47 magazine Le principe est simple : Car 47 met en relation les propriétaires de véhicules qui ne souhaitent plus conduire et des « pilotes » qui souhaitent arrondir leur fin de mois., le propriétaire de la voiture peut s’offrir les services d’un chauffeur au niveau de conduite évalué et se rendre ainsi où il le souhaite.Début 2018, Car 47 comptait 217 pilotes et 91 utilisateurs.Pour tout renseignement ou pour une demande d'inscription à Car 47, appeler le 05 53 47 46 45.L’entreprise Yesdriveme propose elle aussi aux propriétaires de véhicules de « louer un chauffeur privé », notamment aux seniors.A la différence de Car47, c’est l’entreprise qui prend en charge le surcoût de l’assurance auto.Les tarifs sont proposés par le site, et s’avèrent assez onéreux. Ainsi, pour un trajet de 6 kilomètres dans Paris, estimé à une vingtaine de minutes, il faudra débourser selon la simulation effectuée sur le site 36 euros.Idem pour un trajet d’une dizaine de minutes entre Agen et Lafox, dans le Lot-et-Garonne.