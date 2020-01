Label Ville amie des aînés : les âgés appelés à se faire entendre

Alors que la loi sur le grand âge et l’autonomie devrait être proposée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn avant l’été, le Réseau francophone Villes amies des aînés (RFVAA) lance une grande tournée de consultation des retraités et des personnes âgées. L’occasion pour les premiers concernés de se faire entendre.

Belfort (90) le 11/02/2020

Caudry (59) le 27/01/2020

Ecully (69) le 28/01/2020

Grenoble (38) le 23/01/2020

Meaulne (03) le 21/01/2020

Montpellier (34) le 13/02/2020

Nantes (44) le 03/12/2019

Nice (06) le 29/01/2020

Pantin (93) le 14/02/2020

Royan (17) le 30/01/2020

Le RFVAA porte la démarche Ville amie des aînés de l’Organisation mondiale de la santé en France et dans d’autres pays francophones depuis 2012.Aujourd’hui, plus de 130 territoires et communes y adhèrent, partageant l’objectif de rendre la ville inclusive pour tous, quel que soit l’âge.Une démarche saluée par la ministre de la Santé et intégrée dans sa stratégie Vieillir en bonne santé , présentée le 16 janvier.L’une des mesures phares du plan consistant en effet en la « diffusion d’un label « Villes amies des aînés » pour mobiliser les territoires autour de l’enjeu de l’isolement social, dès 2020 ».Le RFVAA a donc décidé d’interroger les premiers concernés, lors d’ateliers participatifs organisés dans toute la France.L’occasion de: quel parcours résidentiel ? Quelles opportunités de participation à la vie de la cité ? Quels leviers pour un meilleur accès à la culture ?Des réflexions qui serviront à construire le référentiel du fameux label.La tournée passera par :Pour en savoir plus, contacter la Mairie ou rendez-vous sur le site du Réseau francophone Villes amies des aînés.