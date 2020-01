Jeu, BD, livres : des outils pour parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants

Souvent désemparés par la maladie d’Alzheimer et ses effets, les parents ont souvent bien du mal à trouver les mots justes avec les enfants. Livres, jeu de société ou BD en ligne ont été conçus pour les y aider.

Conçu par l’association niçoise Innovation Alzheimer , lea pour but d’expliquer la maladie aux enfants et les bonnes façons de réagir quand un proche souffre de troubles du comportement.Un outil pédagogique également destiné aux parents, explique l’association.« Grâce à votre jeu, je me rends compte que je n’avais pas la bonne attitude avec mon père malade, je pensais qu’il faisait exprès. Je vois qu’il faut que je change ma façon de faire avec lui », témoigne ainsi un joueur-testeur.Le jeu est disponible à la vente sur le site de l’association, contre un don de 90 euros ou pour 45 euros.Autre initiative, émanant cette fois de la Fondation Vaincre Alzheimer, le site Alz’Junior publie chaque mois unemettant en scène Jade et Léo, dont le grand-père est atteint de la maladie d’Alzheimer.Le site propose aussi des, des réponses aux questions que peuvent se poser les enfants et desEntièrement gratuit, Alz’Junior s’adresse aux enfants dePour les plus petits, deux albums jeunesse parus l’an passé permettent d’aborder en douceur le sujet.Dans Le tigre de Mona, un tigre pas comme les autres fait irruption dans la vie bien rangée de Mona. Un animal sauvage dont la présence ne semble surprendre ni les adultes de la famille, ni le personnel de la maison de retraite où réside la vieille femme. Les voyages de ma Grand-mère explore quant à lui la relation entre une grand-mère qui ne sait plus très bien où elle est et sa petite-fille :« Les adultes disent que Grand-mère est un peu perdue, qu’elle ne sait plus très bien où elle se trouve. Moi je crois qu’elle sait parfaitement où elle est. Elle est juste très loin d’eux. »Deux beaux albums accessibles dès 3 ou 4 ans.