Municipales 2020 : anticiper pour aller voter

Alors que le premier tour des élections municipales approche à grand pas - avec son lot de rebondissements pour les électeurs parisiens, notamment -, le point sur tout ce qu’il est possible de mettre en place en amont pour participer au scrutin le jour J.





Se rendre au bureau de vote





Exercer son droit de vote







Voter sans se déplacer





Si vous avez besoin d’être accompagné jusqu’au bureau de vote, plusieurs options : faire appel à un service d’aide à domicile (un service qu’il faudra payer), à un proche à un voisin (qui sera très probablement inscrit dans le même bureau…).Renseignez-vous aussi auprès des réseaux bénévoles, comme les équipes citoyennes Monalisa , mais aussi au Clic (point info seniors) ou au centre communal d’action sociale (CCAS) de la Mairie : il existe peut-être des dispositifs d’accompagnement spécifiques dans votre commune.Depuis la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la Justice,. Jusqu’alors, le juge pouvait décider de leur ôter ce droit.Les personnes âgées en perte d’autonomie comme les personnes en situation de handicap peuventqu’il s’agisse de s’orienter dans le bureau de vote, de prendre les bulletins et les enveloppes, de vous rendre dans l’isoloir et même mettre le bulletin dans l’urne ( article L.64 du Code électoral ).Cette aide peut être apportée par un particulier ou un professionnel travaillant pour un service d’aide à domicile.Attention, les personnes sous tutelle ne peuvent pas se faire accompagner dans ces démarches par leur mandataire judiciaire ou une aide à domicile.S’il ne vous est pas possible de vous rendre au bureau de vote le jour J, vous pouvez établir uneà la personne de votre choix (hors mandataire judiciaire ou aide à domicile pour les personnes sous tutelle) : un ami, un membre de la famille, un voisin… à condition que cette personne soit inscrite sur la même liste électorale que vous.Pour ce faire, il faudra vous présenter dès que vous le pouvez dans le commissariat de police ou la gendarmerie de votre choix, ou au tribunal dont dépend votre domicile.Si vous ne pouvez pas vous déplacer,, en contactant le commissariat le plus proche. Là encore, mieux vaut s’y prendre le plus tôt possible.