Confinement : des solutions pratiques pour le quotidien

Courses, soins, démarches administratives, depuis le 17 mars, les Français sont amenés à réadapter leurs modes de vie afin de respecter les consignes liées au confinement. Pour faciliter le quotidien des plus âgés, la rédaction d'Agevillage recense les solutions qui ont emergé depuis le début de la crise.



Faire ses courses



Les personnes âgées faisant partie des populations "à risque" face au Covid-19, de nombreux services ont été mis en place pour leur permettre de recevoir leurs courses directement chez eux.



Ainsi la chaîne de grande distribution Carrefour a ouvert un numéro vert (0 805 900 021) qui offre la possibilité aux personnes âgées de commander facilement par téléphone, des paniers déjà préparés constitués de produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien.



Le panier alimentaire, proposé 50 €, est composé de produit permettant à une personne seule, de préparer ses repas pendant une semaine.



L’autre panier, à 25 €, est un kit complet pour l’hygiène et l’entretien de la maison.



Par ailleurs, les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco ont instauré depuis le 25 mars un dispositif d'aide aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus.



Les courses commandées sont ensuite déposées gratuitement (le bénéficiaire ne réglant que le prix de ses courses) devant la porte d’entrée.



Pour en savoir plus sur ce service, contacter le 0 971 090 971 (service gratuit + prix d’un appel).



Pour les habitants de Fontainebleau (77), le service Bleau à la maison offre la possibilité de recevoir directement chez soi des produits vendus par les différents commerces de la ville.



Epiceries, boucheries, restaurants, chocolatiers, fromagers… ce service permet à la fois aux Bellifontains de rester chez eux et soutient les commerces de proximité, plutôt délaissés depuis le début du confinement.



Effectuer une transaction immobilière



Si les offices notariaux sont toujours fermés, il est désormais possible de conclure une vente immobilière à distance.



En effet, depuis le 4 avril la signature électronique des actes notariés est autorisée et permet donc, jusqu’au 24 juin, de recueillir de consentement de chaque partie via un système de communication et de transmission à distance (agréé par le Conseil supérieur du notariat).



(Re)créer des liens sociaux



Outre les services de Outre les services de portage de médicaments et de repas pour les personnes âgées, le groupe La Poste propose aussi des visites au domicile des seniors.



Dans le cadre de cette crise sanitaire et afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées, La Poste a annoncé la gratuité de ce service baptisé "Veiller sur mes parents".



Les visites sont assurées par les postiers en appliquant les mesures sanitaires nécessaires (port de masques de type chirurgical, usage de gel hydroalcoolique, respect des distances de sécurité).