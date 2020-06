Allocation personnalisée d'autonomie : plus de 40 % des bénéficiaires n'utilisent pas l'intégralité des aides

L’allocation personnalisée d’autonomie (Apa), perçue par 1,3 million de Français âgés de 60 ans ou plus, sert à financer un « plan d’aide » pour les bénéficiaires qui vivent chez eux. En quoi consiste-t- il ? A combien se monte-t-il ? Qui le perçoit ?

Des aides humaines avant tout

500 euros par mois en moyenne

en fonction du degré de perte d’autonomie, indiqué en « gir » (du gir 6 pour les personnes les plus autonomes au gir 1 pour celles qui ont le plus grand besoin d’aide) ;

en fonction des ressources du bénéficiaire.

674,27 € en gir 4

1 010,85 € en gir 3

1 399,03 € en gir 2

1 742,34 € en gir 1

Des aides humaines sous-utilisées





766 900 bénéficiaires de l’Apa vivent chez eux. L’allocation sert à financer les aides nécessaires pour pouvoir rester à domicile s’ils le souhaitent.Il peut s’agir de matériel spécifique ou aides techniques, comme un fauteuil roulant ou d’autres accessoires pour se déplacer, se nourrir, se laver… ; de solutions de portage de repas ou de téléassistance ; de fournitures d’hygiène ; d’heures d’accueil temporaire ou d’accueil de jour…Mais dans les faits, l’immense majorité des plans d’aide sont constitués d’heures d’aide à domicile.93 % des plans d’aide en contiennent, et 87 % en sont exclusivement composés.Les montants versés au titre de l’Apa varient :En 2020, les allocataires peuvent percevoir jusqu’à :Une somme de 508,23 € supplémentaire peut être attribuée si l’aidant du bénéficiaire a besoin de répit. . Une somme moyenne qui augmente avec l’âge, mais aussi la composition du foyer : ainsi, une personne en couple touchera moins qu’une personne qui vit seule.47 % des bénéficiaires d’aide humaine, soitd’aides à domicile prévues dans leur plan d’aide.Plus la perte d’autonomie est importante, plus les heures sont utilisées : un bénéficiaire en gir 4 sur deux n’utilise pas toutes les aides, contre 39 % des personnes en gir 1.En revanche, plus le reste à charge est elevé, plus le risque de sous-consommer est important. L’environnement proche et accessibilité des aides jouent également sur l’utilisation intégrale ou non des heures d’aides.Des facteurs qui doivent être pris en compte par les professionnels qui définissent les plans d’aide. Allocation personnalisée d’autonomie : en 2017, un bénéficiaire sur deux n’utilise pas l’intégralité du montant d’aide humaine notifié – Drees (ministère des Solidarités et de la Santé)