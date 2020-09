Alzheimer, parle-moi de toi : une boîte à outils pour les aidants à télécharger

Lorsque Ghislaine Delubac devient l’aidante de sa mère, malade d’Alzheimer, elle se retrouve démunie et se rend compte que ce rôle ne s’improvise pas. Aujourd’hui, elle partage ce qu’elle a appris durant son parcours d’aidante dans un cahier très riche, à télécharger gratuitement.





comprendre la maladie et ses troubles

se mettre en condition pour accompagner

mettre en place des activités

développer une stratégie aidant.e-personne aidée pour le maintien à domicile

prévenir les risques pour l’aidant.e

Le cahier Alzheimer, parle-moi de toi répond à quatre objectifs : aider à comprendre la personne malade, savoir parler de la situation en quelques mots, poursuivre les activités en famille ou avec des amis et donner les codes et les bonnes pratiques.Elaboré avec la gériatre Florence Bonté de l’ hôpital Sainte-Marie, ainsi que les professionnels de la plateforme de répit de l' Espace Jeanne Garnier, à Paris, il a pu être financé grâce à une campagne de financement participatif.Disponible gratuitement au téléchargement, ce cahier très complet de 48 pages se compose de cinq grandes parties :Lecteurs et lectrices y retrouveront des conseils, des astuces, des checklists, des éclairages de professionnels, des témoignages, des informations et des explications, des questionnaires, des modèles d’emploi du temps…Une véritable boîte à outils de l’aidant à télécharger ici.