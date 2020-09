Epuisement, manque de reconnaissance... la situation préoccupante des aidants

“Il est urgent d’agir” s’exclamait Pascal Richard, président de la Macif, lors de la présentation d’une enquête sur la situation des aidants en 2020, menée par la société de groupe d’assurance mutuelle et l’institut Ipsos. Des aidants esseulés, épuisés et trop peu reconnus alors que leur rôle pendant la crise a été primordial.



Cette étude dresse le portrait des aidants en 2020 et met en lumière les difficultés rencontrées lors de cette année si particulière.



“La crise du covid a bouleversé le quotidien des aidants” souligne Amarantha Bourgeois, directrice de l’association Jade (Jeunes aidants ensemble), lors de la conférence du 15 septembre dernier où étaient présentées l’étude ainsi qu’une campagne TV.



Sept spots seront ainsi diffusés à partir du 23 septembre sur les chaînes du groupe France Télévision pour promouvoir le rôle fondamental des aidants dans notre société et particulièrement pendant cette crise sanitaire.



“Le système de santé ne pourrait pas tenir sans les aidants” poursuit la directrice de l’association.



Pourtant ces millions de Français semblent ignorés, bien trop peu reconnus comme le constate Hélène Rossino, médecin et auteure de Pourtant ces millions de Français semblent ignorés, bien trop peu reconnus comme le constate Hélène Rossino, médecin et auteure de Aidants, ces invisibles : “Il y a un an les aidants étaient une priorité politique. Depuis le début de la crise, il n’y a pas eu un mot pour eux, pas un soutien”.



Seuls et épuisés



Cette enquête Ipsos/Macif menée sur 2 306 aidants en France révèle que 62 % d‘entre eux sont en état de surmenage et 74 % ressentent un besoin de répit.



Entre les renvois à domicile et les aides extérieures plus compliquées à trouver, le rôle des aidants a été particulièrement chamboulé pendant la période de confinement et 9 aidants sur 10 déclarent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes.



Aider les aidants



Outre le manque de reconnaissance, cette étude révèle les dysfonctionnements dans l’orientation des aidants vers les aides auxquelles ils ont le droit.



Ainsi 50 % déclarent ne bénéficier d’aucune aide financière, qu’elle soit publique ou privée (contre 63 % en 2010) et 53 % disent se sentir mal informés à propos de leur rôle.



Un cruel manque d’information



Des constats partagés par la Fondation Médéric Alzheimer qui publie son 3e baromètre Perte d’autonomie, maladie d’Alzheimer et Aidance : qu’en disent les Français ?.



Réalisée auprès de 6 531 personnes, cette étude montre que 62 % des Français ne savent pas que l’Apa (allocation personnalisée d'autonomie) peut permettre de rémunérer un proche aidant et 69 % ne sont pas au courant de l’annonce gouvernementale de la rémunération du congé proche aidant pour les aidants salariés.



Pourtant le baromètre de la Fondation Médéric Alzheimer révèle que l’aidance est bien l’affaire de tous.



Selon l’étude, un Français sur quatre aide au moins une fois par mois un parent en perte d’autonomie et la moitié des Français a dans son entourage une personne diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer.