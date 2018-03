Alzheimer sans médicament ?

Dans son livre "Alzheimer, peut-on combattre la maladie sans médicament ?" le médecin psychiatre Dr Thierry Bautrant présente différentes ressources, outils, approches pour combattre les troubles du comportement qui gâchent la vie des personnes malades et leurs proches aidants.





Les phases de la maladie

Des troubles qui nous troublent

Changer de regard sur la maladie

Avec réalisme et sans catastrophisme, l'auteur décrit les 3 grandes phases qui vont de troubles légers avec des oublis bénins, à une deuxième phase qui affecte les gestes, le langage, la reconnaissance, jusqu'à une troisème phase où même le passé s'efface, les troubles s'aggravent comme la perte de l'autonomie fonctionnelle.Le Dr Bautrant plébiscite les propositions d'accompagnement personnalisés dont l'étude Etna 3 a montré l'intérêt : la stimulation cognitive, thérapie par la réminiscence, les activités individuelles psychosociales : art-thérapie, Montessori, Manger main, le repas sans fourchette, Humanitude, médiation humaine, animale, aménagement de l'environnement, taï Chi, musicothérapie, luminothérapie, aromathérapie, Snoezelen, balnéothérapie, la Validation de Naomi Feil , entraînement physique...Le Dr Bautrant propose ses "petits conseils en plus" face par exemple à quelqu'un qui veut partir : qui veut-il rejoindre ? Lui montrer des photos de cette personne, parler de souvenirs communs...L'aidant est le référent idéal pour l'auteur, à l'affût des causes d'un trouble : douleur, gêne, fièvre, atmosphère trop buyante, température, vêtement inadaptés... pour choisir la technique la plus appropriée au moment donné.L'ouvrage rappelle à quel point l'aidant doit prendre soin de lui pour prendre soin de son proche.C'est ce que va justement proposer France Alzheimer à partir du 20 mars avec une campagne "Ce que j'aime dans la vie" partageant des messages empreint d'optimisme de personnes malades avec leurs proches aidants."Sans anticiper les difficultés au dépend du bien-être, aidons les personnes malades à profiter de la vie" souligne Joël Jaouen, président de France Alzheimer.

Alzheimer - Peut-on combattre la maladie sans médicament ?

Dr Thierry Bautrant

Editions Alpen

14,90 €

