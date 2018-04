France Alzheimer lance sa radio en ligne

En appui de ses associations locales, du magazine "Contact", des évènements de la journée mondiale le 21 septembre, de son site Internet, France Alzheimer a lancé ce 6 mars une radio numérique qui diffuse des émissions qui répondent aux questions des personnes malades, des familles, des proches aidants.



Quelles aides ? Quelles aides pour financer les aides médicales ?

Comment adapter le logement ? quelles solutions de répit ? Quelles solutions à domicile ?

Neurologues, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, des experts sélectionnés par France Alzheimer, répondent aux questions, aux témoignages des internautes.



Poser sa question

Vous pouvez Laisser vos messages vocaux au 09 72 19 04 23 pour le coût d'un tarif local.



Comment écouter Alzheimer la radio ?

On peut écouter et réécouter les questions, les réponses en ligne sur le site, sur le smartphone.



Les podcasts les plus populaires

Parmi les émissions les plus appréciées : "Comment faire face à la période juste après le diagnostic ?", parler des préjugés, des symptômes, des aides financières.



Pour écouter Alzheimer, la radio : cliquez-ici