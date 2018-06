Pour le plaisir de manger et le plaisir de cuisiner

Favoriser la fonction biologique du plaisir de manger

Contrairement aux idées reçues, l’avancée en âge n’altère pas la fonction biologique du plaisir de manger, formidable levier pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées fragilisées.

Des menus, aux choix des mets, du dressage des assiettes aux techniques culinaires, les études montrent le bien fondé de chercher à donner envie de manger.

Les fragilités, les handicaps, les maladies invalidantes, la fin de vie, imposent un savoir-faire, des compétences et des ingrédients étudiés.

Valoriser les savoir-faire des cuisiniers

Des petits-déjeuners aux collations de nuit, en passant par les différents repas de la journée, les équipes de restauration se mobilisent auprès des équipes de soin pour personnaliser les mets, enrichir les plats, diversifier les menus, tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. Des repas plaisir enrichis



Des potages aux quiches en passant par les gratins, les cakes sucrés ou salés, aux plats en textures modifiées … La Vache qui rit ® Formule Plus est l’ingrédient expert des chefs de cuisine en résidences, des Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes).



Par son onctuosité et sa texture, La Vache qui rit ® Formule Plus est agréable en bouche. Elle tapisse doucement le palais tout en favorisant la salivation et le réflexe de déglutition afin d’éviter les fausse-route.



Ses qualités nutritionnelles en calcium, en vitamine D, apportent des réponses aux risques de carences.



Sa texture fluide s’intègre à tous les plats, même froids. Son goût neutre préserve toute la saveur des ingrédients, tout au long du repas. Des potages aux quiches en passant par les gratins, les cakes sucrés ou salés, aux plats en textures modifiées … Laest l’ingrédient expert des chefs de cuisine en résidences, des Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes).Par son onctuosité et sa texture, Laest agréable en bouche. Elle tapisse doucement le palais tout en favorisant la salivation et le réflexe de déglutition afin d’éviter les fausse-route.Ses, apportent des réponses aux risques de carences.Sa texture fluide s’intègre à tous les plats, même froids. Son goût neutre, tout au long du repas.



Etonnez vos convives, motivez vos équipes de restauration : La Vache qui rit® Formule plus est également l’allié gustatif, technique et nutritionnel des préparations mixées et manger-mains.





La Vache qui rit ® Formule Plus participe de la stratégie collective de lutte contre la dénutrition et du plaisir de manger, jusqu’au bout !