10 rituels anti-Alzheimer à commencer sans attendre

Qui ne rêve pas de garder son cerveau (et celui de son proche) en pleine forme ?

Le spécialiste des maladies du vieillissement, directeur de la Fondation Plan Alzheimer, Pr Philippe Amouyel partage dans ce guide pratique ses conseils et rituels simples, accessibles à tous et fondés sur les études scientifiques les plus récentes.





10 rituels à commencer sans attendre

Agir pour prévenir, guérir

Le Guide anti-Alzheimer

Philippe AMOUYEL

. Coupez la télévision et à la place, lisez. Marchez tous les jours et augmentez votre nombre de pas quotidiens. Arrêtez les biscuits apéritifs et les sodas : remplacez les par des olives, des noix, des amandes, des jus de fruits riches en antioxydants. Ne retenez pas vos éternuments et vos quintes de toux. Consommez un peu d'huile d'olive tous les jours et mangez du poisson deux fois par semaine. Apprenez à jouer à une jeu de plateau comme Dixit® et voyez vos amis. Essayez d'arrêter de fumer. Perdez un peu de poids si nécessaire. Demandez à votre médecin de vous faire un bilan cardiovasculaire et de vous supplémenter en vitamine D si nécessaire. Faites vérifier votre audition, votre vision et appareillez-vous si nécessaire.Booster sa réserve cognitive demande quelques efforts individuels comme continuer d'apprendre (une langue), changer ses habitudes (alimentaire, sommeil, télévision), mémoriser, calculer de tête, utiliser sa main faible...Ces efforts gagneraient à être soutenus par des campagnes de prévention, la mobilisation de tous les acteurs de santé publique au niveau national et local.