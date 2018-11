Accompagner un proche Alzheimer à domicile - La clé : être heureux ensemble

Pas facile de faire intervenir uen aide à domicile auprès de son proche malade Alzheimer. Dans ce livre bourré de conseils et d'astuces pour les proches et pour les intervenants professionnels, Christiane Brison partage son expérience d'infimière, éducatrice spécialisée, assistante de vie et de responsable d'un service de plus de 80 assistantes de vie spécialisées dans cet accompagnement.



Focus : bien évaluer les besoins de la personne malade (page 146)



Le responsable du service d'aide à domicile va devoir estimer les besoins profonds pour proposer un plan d'interventions ajustées.

Il va :

- observer sans juger ce qui se passe entre la personne malade et son proche aidant, son parent

- son attitude sera empathique et bienveillante

- percevoir le degré d'épuisement de l'aidant familial en lui posant quelques questions sur son état personnel, son organisation, ses liens avec l'extérieur, sa famille, sa vie sociale.

- demander ce qui paraît important pour la personne malade

- Il va reconnaître l'éventuelle difficulté à assumer cette situation d'aidant et reconnaître la bienveillance et les efforts énormes que les familles fournissent généralement pour leur proche.

- éviter les conseils.

- expliquer les principes qui animent l'accompagnement proposé par l'assistant(e) de vie : principe de recherche d'autonomie, notamment.

- Il sera source d'informations sur les aides existantes : financières, solutions de répit...



L'auteur explique que l'intervention à domicile demande un temps d'adaptation, pour gagner la confiance, pour s'acclimater, s'apprivoiser mutuellement.



L'auteur invite à laisser 7 à 15 jours avant un rendez-vous bilan, avant un réajustement voire un changement complet d'intervenant si nécessaire.



L'objectif de l'intervention reste d'"être heureux ensemble", personne malade, proches aidants et intervenants à domicile.





Accompagner un proche Alzheimer

et préparer une aide à domicile

Christiane Brison

Editions Eyrolles

176 pages

18 euros

Se procurer l'ouvrage