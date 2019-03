Parkinson : un nouvel outil pour les malades

Pour accompagner les malades après le diagnostic, France Parkinson a imaginé une pochette rassemblant outils et fiches pratiques.



Inspirée par la pochette réalisée par Parkinson Québec, cet outil contient tout d'abord cinq fiches pratiques.





La fiche Vivre avec s’intéresse à différentes pistes pour vivre avec la maladie (alimentation, activité physiques, accompagnements non-médicamenteux comme la sophrologie ou les thérapies cognitivo-comportementale

La fiche Être accompagné dirige vers les professionnels et les structures qui permettent de s’informer, d’échanger, de trouver conseil.

La fiche Les interlocuteurs explique le rôle des différents professionnels de santé.

La fiche sur les traitements médicamenteux indique quant à elle celui des molécules susceptibles d’être prescrites aux malades.

Enfin, la fiche Le diagnostic rappelle les principaux symptômes de la maladie et les critères retenus pour poser un diagnostic.





La pochette contient aussi un outil complet pour faire le point sur son vécu de malade et l’évolution des symptômes, la « well-being map » (carte du bien-être).Facile à remplir, il permet aux malades d’identifier précisément leurs symptômes et leur fréquence, afin delors des rendez-vous. Dans la même optique, la fiche Préparer la consultation s’intéresse à l’efficacité du traitement et à sa tolérance par le patient.L’ensemble de ces outils est disponible au téléchargement sur le site de l’association . Pour vous procurer un exemplaire imprimé, adressez-vous au comité local France Parkinson le plus proche