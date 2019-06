Qualité de vie au travail : à domicile aussi

La 16ème semaine pour la qualité de vie au travail a démarré ce lundi. En France, cette qualité de vie au travail, ou QVT, est de la responsabilité de l’employeur… y compris à domicile.

La QVT en trois points





Les conditions de travail : l’environnement de travail physique, l’organisation du travail, les temps de transport, la formation professionnelle…

: l’environnement de travail physique, l’organisation du travail, les temps de transport, la formation professionnelle… La capacité à s’exprimer et à agir : avec son employeur, ses collègues…

: avec son employeur, ses collègues… Le contenu du travail : le travail est valorisant, permet de mobiliser ses compétences, d’être autonome…

Conseils et ressources

Il existe trois manières de faire intervenir une aide à domicile chez soi ou chez un proche. En mode prestataire, le professionnel est salarié d’une entreprise ou d’une association, et le bénéficiaire règle des factures.il lui incombe donc de mettre en place un environnement de travail sans risque, où prime la qualité de vie des travailleurs.Les particuliers peuvent agir sur plusieurs de ces facteurs, notamment sur l’: mise aux normes du système électrique, espaces dégagés pour éviter les chutes, produits ménagers respectueux des personnes comme de l’environnement, aides techniques pour les transferts si nécessaire, hygiène des lieux…A noter : les aides techniques (barres d’appui, lit relevable…) peuvent être financés, notamment par l’allocation personnalisée d’autonomie.Pourles sites Prévention domicile et l’ Institut national de recherche et de sécurité (INRS) proposent tout un éventail de ressources – brochures, tests, simulations… - pour faire le point.En tant qu’employeurs, les particuliers doivent aussi apprendre àUn rôle qui ne s’improvise pas. Pour accompagner les particuliers, le site Particulier emploi donne de nombreux conseils.Si nécessaire, vous pouvez vous faire aider dans ce rôle. Par la Fepem pour tout ce qui concerne la relation de travail, par un ergothérapeute pour le repérage des risques et l’aménagement du logement… Une aide qui a un coût, mais pourra vous éviter, à vous et à votre employé, nombre de difficultés.