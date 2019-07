Découvrez le nouveau sous-vêtement TENA Silhouette Normal Noir !

TENA Silhouette Normal est conçu pour ressembler à un sous-vêtement féminin classique, tout en offrant une protection discrète contre les fuites urinaires modérées. Ce sous-vêtement absorbant a une couleur noire élégante à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi qu’un cœur super absorbant qui capture rapidement les fuites modérées et protège contre les odeurs pour une discrétion incroyable. Avec son look élégant et sa matière élastique, douce et confortable, vous découvrirez à quel point les sous-vêtements absorbants peuvent être étonnamment discrets.







Comme un vrai sous-vêtement. La protection TENA en plus. Triple Protection contre les fuites Noir à l’intérieur comme à l’extérieur avec sa véritable couleur





Comme un vrai sous-vêtement. La protection TENA Sous-vêtement absorbant taille basse conçu pour les fuites urinaires modérées.





Triple Protection contre les fuites TENA Silhouette vous offre une Triple Protection contre les fuites, les odeurs et l’humidité, en vous procurant fraîcheur, sécurité et confiance.