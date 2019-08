A voir : Give me Liberty

Vic est conducteur de bus pour personnes handicapées et s’occupe, le reste de son temps libre, de son grand-père sénile. Un matin, le jeune Américain d’origine russe est confronté à un cas de conscience : aller travailler normalement ou accompagner son grand-père et ses amis à l’enterrement d’une proche. Face à ce dilemme, Vic ne choisit pas en emmène tout le monde à bord du minibus pour une virée rocambolesque dans Milwaukee.





Le réalisateur Kirill Mikhanovsky s’est inspiré de son expérience de conducteur de véhicule sanitaire pour imaginer ce film loufoque, galerie de personnages hauts en couleur.



Aidant à plein temps



Vic se retrouve à gérer une dizaine de vieillards surexcités, qui chantent et dansent, ainsi que ses clients du jour et l’obligation de les accompagner à leurs rendez-vous respectifs. Un périple semé d’embûches où rien ne se passera comme prévu, qui amènera Vic à flirter avec le licenciement. Victime d’avoir voulu “trop” aider.



Give me Liberty rend hommage de façon décalée, à ces aidants, qu’ils soient naturels ou professionnels. Vic, lui, a la double casquette. Rôle qui le conduit à mener une vie frénétique, dédiée aux autres et à être confronté à l’ingratitude d’une société qui n’a que trop peu de considération pour les aidants.



Aucune reconnaissance, au contraire c’est le licenciement qui le menace pour sa trop grande générosité.



Give me Liberty est un film drôle et touchant, une comédie sociale qui roule à tombeau ouvert et qui amène à voir autrement ces anonymes qui se dévouent entièrement aux autres.







Bande annonce de Give me Liberty