Alzheimer : la parole aux malades

Alors que la maladie d’Alzheimer continue de progresser, avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France (source : France Alzheimer), le regard porté sur les malades peine à évoluer. Dans cette optique, la Fondation Médéric Alzheimer et France Alzheimer ont choisi de donner la parole aux malades, premier concernés par la pathologie.



La parole contre l’oubli



Ce lundi 26 août à 23h35 sera rediffusé sur France 3 La parole contre l’oubli, écrit et réalisé par Réjane Varrod sous l’impulsion de la Fondation Médéric Alzheimer.



Habituellement peu représentés, ce documentaire part à la rencontre de malades, à travers des groupes d’expression inédits et tente de briser quelques tabous sur Alzheimer.



Angoisses, interrogations, sentiment de solitude… les personnes rencontrées se livrent sans filtre afin de partager leur expérience et ainsi améliorer la perception de la maladie.



Un autre regard



Dans une autre initiative plaçant les malades au premier plan, l’association France Alzheimer a récemment dévoilé une série de spots donnant la parole aux personnes atteintes par la maladie.



Dans cette série de dix courtes vidéos intitulée Un autre regard, les malades répondent aux questions fréquemment posées par les internautes.



Quels sont les symptômes de la maladie d’Alzheimer ? Comment la maladie d’Alzheimer se diagnostique-t-elle ? Quelles sont les causes de la maladie d’Alzheimer ? Quels sont les traitements de la maladie d’Alzheimer ?...



Les principaux concernés n’évitent aucun sujet et amènent un regard nouveau sur la maladie, construit exclusivement sur leur propre expérience. Une façon de s’affranchir des clichés autour d'Alzheimer et de faire évoluer la perception autour de la maladie et des malades.