Bonnes résolutions de rentrée : bien manger pour rester en pleine forme

Ce dernier volet de notre série sur les bonnes résolutions de rentrée porte sur l’alimentation des plus âgés, un sujet qui souffre encore de beaucoup d’idées reçues. Nos conseils pour manger bon et bien.

De manger des légumes secs deux fois par semaine

De consommer chaque jour une poignée de fruits à coques non salés

De choisir chaque jour un féculent complet, plus riche en fibres

Non, l’appétit ne diminue pas avec l’âge, et les besoins journaliers non plus : ceux des personnes âgées sont identiques à ceux d’un autre adulte, soit 1 800 à 2 100 kcal par jour.En revanche, certains aliments sont à privilégier, comme les produits laitiers pour lutter contre l’ostéoporose.Les seniors sont ainsi invités à en consommerIl est également recommandé d’adopter unpour éviter les pertes musculaires, entre 1 et 1,2g/kilo/jour.Pour le reste, les recommandations en direction des seniors sont globalement les mêmes : consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, du poisson deux fois par semaine, préférer les huiles végétales comme l’huile de colza ou d’olive, réduire le sel et le sucre…Avec quelques nouveautés cette année : la ministre de la Santé Agnès Buzyn vient en effet de lancer le Plan national nutrition santé (PNNS) 2019-2023, qui comporte de, afin de lutter, notamment, contre la dénutrition chez les 80 ans et plus.Il est donc désormais conseillé, entre autres :L’essentiel étant toujours de se faire plaisir, avec des assiettes variées, appétissantes et pleines de saveurs !