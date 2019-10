Voyager plus facilement même avec un handicap

Lorsqu’on a des difficultés pour se déplacer, l’idée même de voyager devient pratiquement inconcevable. Difficile d’imaginer de sortir de ses repères et se heurter constamment à des problèmes d’accessibilité. Handiplanet et son guide de voyage conçu en fonction de l’accessibilité est une solution pour inverser cette tendance.



Le réseau social du globe-trotteur à mobilité réduite



La particularité de cette application est d'être totalement collaborative. Les lieux sont évalués par des usagers qui connaissent des problèmes de mobilité et qui partagent leur expérience avec de futurs touristes.



Ainsi, les musées, restaurants, parc ou autres lieux touristiques sont appréciés et notés par la communauté d’handivoyageurs.



Par exemple la Statue de la Liberté est jugée accessible par la communauté, disposant des aménagements nécessaire pour effectuer une visite en fauteuil.



Des aménagements qui sont détaillés dans la fiche du lieu : présence d’ascenseur, de trottoirs adaptés, dénivelés…



Des informations qui sont agrémentées de l’expérience de la communauté comme ici celle d’une personne qui a visité la Statue de la Liberté et qui constate : “Concernant la Statue, il est possible de visiter le musée au niveau du socle mais pas de monter jusque dans la torche. On trouve sur le site de quoi se restaurer et des WC adaptés”.



Des avis d’utilisateurs qui sont mentionné avec le type de mobilité comme ici où l’expérience relatée est celle de quelqu’un équipé d’un fauteuil électrique non pliable.

Conçu pour les seniors à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap, l’application Handiplanet permet de planifier un voyage en prenant en considération l’accessibilité des lieux à visiter.