De nouveaux tutos vidéo pour soutenir l'autonomie des personnes âgées

Proposés par les formations Humagogie, de nouveaux tutoriels vidéo viennent enrichir l’offre de modes d’emploi en ligne à destination des aidants de personnes âgées en perte d’autonomie.

Comment relever une personne qui a chuté ?

Comment prévenir une fausse route ?

Comment gérer une fausse route chez une personne âgée ?

Comment arrêter un saignement de nez ?

Comment installer une personne âgée dans une voiture ?

Fanny Le Jallé, directrice d’Ehpad et Jocelyne Guillon, pédagogique en e-learning et directrice d’Humagogie, ont associé leurs compétences pour proposer une série de tutos vidéos visant à aider les aidants au quotidien.Depuis le 6 octobre, une nouvelle vidéo est publiée chaque semaine sur la chaîne YouTube Tutonomie , créée pour l’occasion, et la page Facebook éponyme Elles portent sur quatre grands thèmes :- la sécurité,- l’alimentation,- l’hygiène,- la santé mentale (communication, prendre soin de soi).Sont déjà parus :Les gestes proposés et le contenu de chaque tuto est validé par un professionnel. Selon le thème, il peut s’agir d’une infirmière, d’un ergothérapeute, d’un directeur d’établissement…