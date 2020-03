Savoir comment bien se laver les mains

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’étendre sur le territoire français, les autorités rappellent l’importance de bien respecter les gestes barrières afin de limiter la propagation du virus. Parmi elles, un geste simple : se laver les mains.



Se laver les mains ne consiste pas à les passer brièvement sous l’eau.



Un lavage bien fait dure au moins 30 secondes et se déroule en quatre étapes comme l’explique le ministère des Solidarité et de la Santé :



Rincer une première fois les mains

Utiliser du savon

Frotter les mains, nettoyer entre les doigts, puis les ongles (pendant 30 secondes)

Rincer les mains une seconde fois

Se laver les mains en musique

Le lavage peut aussi être réalisé avec une solution hydroalcoolique, faute de savon ou de point d'eau.L'importance de ces différentes étapes ont été mise en évidence sur le plateau du Mag de la santé, où la médecin et animatrice Marina Carrère d'Encausse a réalisé un lavage des mains avec de la peinture à la place du savon pour montrer toutes les parties de la main négligées si les différentes étapes ne sont pas bien respectées.Pour que le lavage des mains puisse être un geste barrière face au virus Covid-19, il est absolument nécessaire de ne pas sous-estimer l'ensemble de ces étapes ainsi que la durée de 30 secondes.Il y a quelques semaines nous vous proposions quelques astuces mnémotechniques pour se laver les mains efficacement en musique Une façon de se souvenir facilement des gestes à accomplir et de respecter les 30 secondes nécessaires à un lavage efficace.Dans cette optique, le site Wash Your Lyrics propose de confectionner facilement des affiches avec les différentes étapes du lavage des mains associées aux paroles de la chanson de son choix.Se laver les mains sur La Bohème de Charles Aznavour ou sur Imagine de John Lennon c’est possible !Une idée originale pour sensibiliser à ce geste barrière essentiel et de faciliter un lavage des mains efficace.