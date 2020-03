Confinement : conseils pour garder la forme à domicile

“Nous avons tous besoin de bouger, c’est même nécessaire pendant cette période confinement” : la ministre des Sports, Roxana Maracineanu a rappelé il y a quelques jours, les risques de l’inactivité.

Ainsi cette plateforme ministérielle alerte notamment sur l’importance de réduire son temps passé en position assise ou allongée et rappelle que le renforcement musculaire ne nécessite presque aucun matériel.

Du sport depuis son domicile lorsqu'on est fragilisées par des troubles cognitifs, c'est possible. C'est en tout cas ce que propose l'association Delta 7 qui a mis en place un programme intitulé Restez en Forme pour rompre le monotonie et l’isolement des seniors confinés.Sur sa TV en ligne Canal Delta 7 , l'association diffuse despour les seniors atteints de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.Autre initiative salutaire, les ateliers du Prif (Prévention retraite en Ile-de-France) qui oeuvrent pour que les plus de 60 ans restent en forme, distillent depuis quelques jours des séances d’activité physique sur le site de conférences et d'ateliers en ligne Happyvisio Tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h, vous pouvez retrouver une séance d’activité physique en ligne et en vidéo avecà tous.Pour participer aux séances, il suffit de créer un compte sur le site d’ Happyvisio et de renseigner le code "".L'association Siel Bleu accompagne les personnes âgées en leur proposant desafin de lutter contre la dépendance et la perte du lien social.