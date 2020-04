Hygiène : comment lutter contre le coronavirus chez soi ?

La revue scientifique médicale britannique The Lancet a publié début avril une nouvelle étude sur la durée de survie du coronavirus et les meilleurs moyens de s’en débarrasser.







Après trois heures sur du papier imprimé

Après trois heures sur des mouchoirs en papier

Après deux jours sur du bois

Après deux jours sur du tissu

Après quatre jours sur des billets de banques en plastique (ce qui n’est pas le cas de ceux de la zone Euro)

Après quatre jours sur du verre

Après sept jours sur de l’inox

Après sept jours sur du plastique

Faut-il désinfecter les courses ?





Des résultats qui viennent contredire les précédentes études. Ainsi, selon les chercheurs de Hong Kong qui signent ce nouvel article, le virus ne peut plus être détecté :Les chercheurs ont également testé l’. La bonne nouvelle ? Tous se montrent efficaces, de l’eau de javel domestique à l’alcool à 70°C, en passant par les antiseptiques à base de chlorhexidine (biseptine, Mercryl…), vendus sans ordonnance en pharmacie et bien sûr l’eau et le savon.Il est donc recommandé de nettoyer correctement les surfaces des objets que l’on touche s’ils viennent de l’extérieur et de jeter ses déchets dans des poubelles fermées, des traces du virus ayant notamment pu être retrouvées sur la face externe des masques chirurgicaux à J + 7, et à J + 4 sur la partie interne.Notamment la carte de paiement et la carte d’identité après avoir fait les courses, les cabas s’ils sont en plastique (les sacs en toile pourront eux être lavés en machine à 60°C, cycle coton).Mieux vaut également ôter tous les emballages superflus.« On peut également laisser reposer les produits emballés non réfrigérés trois heures après les avoir ramenées à la maison lorsqu’il ne s’agit pas de produits frais », indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail (Anses).l, évidemment.Surtout, il est essentiel deSi le virus n’est a priori pas manuporté (c’est-à-dire transmis de la main à la main), porter sa main au visage peut être source d’infection. Et ces gestes d’hygiène vous serviront de toute façon à éviter d’autres maladies.