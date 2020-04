Marpa : des propositions pour conserver du lien malgré le confinement

Ce week-end, le syndicat de médecins MG France a estimé que la mortalité à domicile se portait fin avril à environ 9 000 décès.

Des décès non-comptabilisés dans les bilans quotidiens du directeur de la Santé qui ont été estimés en comparant avec les chiffres de la mortalité en 2019 à la même période.



“Quatre de trop et nous ne lâcherons rien, nous tiendrons ensemble” a déclaré le responsable de la fédération nationale Jean-Christophe Billou.



Au-delà des décès, les effets du confinement peuvent avoir des effets particulièrement néfastes pour ces résidents qui perdent peu à peu tout lien avec leurs proches.



Pour lutter contre cette crise tout en continuant d’assurer le bien-être et la sécurité des résidents, la Fédération nationale des Marpa a formulé plusieurs propositions à destination des établissements.

Pour rappel, les Marpa sont des résidences autonomie à taille humaine médicalisées en externe, qui accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple, autonomes et valides (Gir 5 et 6).