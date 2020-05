Municipales 2020 : les précautions à prendre pour aller voter

Vendredi dernier, le Premier ministre a annoncé depuis Matignon la tenue du second tour des municipales le dimanche 28 juin. 15 semaines après un premier tour controversé, la programmation de cette nouvelle échéance électorale reste néanmoins suspendue à une éventuelle reprise de l’épidémie. Le point sur les mesures sanitaires annoncées et conseils pour exercer son droit de vote dans ces conditions particulières.



“Après avoir pesé le pour et contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits” a déclaré Edouard Philippe, fixant au 28 juin la date du dernier tour des municipales. “Après avoir pesé le pour et contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits” a déclaré Edouard Philippe, fixant aula date du dernier tour des municipales.



Sauf avis contraire du Conseil scientifique, les habitants des 4 922 communes pour lesquels l’échéance du 15 mars dernier n’a pas été conclusive seront donc amenés à aller voter pour élire leur maire.





Outre l’application obligatoire des gestes barrières, masques et gel hydroalcoolique seront de mise pour les électeurs comme pour les assesseurs.



Le gouvernement recommande aussi à chaque électeur d’apporter son propre stylo.



Les pistes évoquées pour réduire l’affluence



D’ici au 28 juin, le gouvernement réfléchit à des mesures permettant à ce second tour de se tenir le plus sereinement possible à l’image de l'élargissement des horaires d’ouvertures des bureaux de vote.



Si l’épidémie semble connaître une accalmie, le gouvernement rappelle que les conditions sanitaires peuvent évoluer rapidement et le vote électronique ou par correspondance sont aujourd’hui des solutions envisagées.



Des solutions qui pourraient permettre de limiter les déplacement notamment pour les personnes âgées, plus fragiles face au virus.



Favoriser les procurations



En ce sens, le ministre de l’Intérieur souhaite assouplir les mesures concernant le recours à la procuration.



L'une des pistes évoquées par le gouvernement est l’élargissement des personnes habilitées à établir des procurations : “Par exemple, on pourrait désigner les directeurs des Ehpad afin qu'ils préparent les procurations dans leurs établissements. Ensuite, le policier ou le gendarme viendrait, contrôlerait et recueillerait l'ensemble des demandes des personnes hébergées” a déclaré Christophe Castaner.



En attendant d’éventuels ajustements sur les modalités de vote, il est toujours possible et recommandé pour les personnes les plus à risque face au covid-19 d’établir une procuration à la personne de votre choix (hors mandataire judiciaire ou aide à domicile pour les personnes sous tutelle) : un ami, un membre de la famille, un voisin… à condition que cette personne soit inscrite sur la même liste électorale.



Pour en faire la demande, il faudra se présenter dès que possible dans un commissariat de police, une gendarmerie, ou un tribunal.



Autre possibilité, il est possible, en contactant le commissariat le plus proche, de demander à un personnel de police de se déplacer jusqu’à son domicile afin d’établir la procuration.



Etre accompagné au bureau de vote



Pour ceux qui souhaitent se rendre au bureau de vote et qui ont besoin d’être accompagnés, les réseaux bénévoles, comme Pour ceux qui souhaitent se rendre au bureau de vote et qui ont besoin d’être accompagnés, les, comme les équipes citoyennes Monalisa , mais aussi les Clic (point info seniors) ou les centres communaux d’action sociale (CCAS) de la Mairie proposent des dispositifs d’accompagnement spécifiques.



Il est aussi possible de faire appel à un service d’aide à domicile (un service qu’il faudra payer) pour pouvoir être accompagné jusqu’au bureau de vote.