Des bilans de prévention gratuits pour les 50 ans et plus

Dans ce contexte sanitaire incertain, les rendez-vous médicaux ont tendance à être reportés ou même annulés. Un suivi médical bouleversé qui pourrait avoir des conséquences sur la santé des Français. C’est pourquoi l’Agirc-Arrco propose gratuitement à ses assurés de faire un bilan médical et psychosocial. Explications.





Dans le cadre de son parcours préventif destiné aux actifs dès l’âge de 50 ans et aux retraités , l’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco invite ses assurés à passer un bilan médical dans l’un de ses 14 centres de prévention.







Des bilans qui s’adaptent à la crise





Pendant cette crise sanitaire, ces bilans médicaux et psycho-sociaux sont assurés gratuitement et à distance.





Par téléphone ou par le biais de la téléconsultation, le bilan de prévention Agirc-Arrco permet d’évaluer de manière globale la situation de la personne sur le plan médical, psychique et social.





Ce bilan est composé de deux entretiens distincts d’une heure chacun avec un médecin et un psychologue et a pour but d’identifier précocement les facteurs de risque, afin de permettre le maintien de l’autonomie le plus longtemps possible.









Pour en bénéficier, il suffit de remplir ce formulaire , et ensuite le centre de prévention prendra contact pour fixer les deux rendez-vous.

A l’issu des deux consultations à distance, le bénéficiaire recevra des conseils de prévention personnalisés et adaptés.







