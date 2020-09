Comment évoquer Alzheimer avec les enfants ?

Aujourd’hui, une personne sur deux compte un malade d’Alzheimer dans son entourage. Pour aider les plus jeunes à mieux comprendre la maladie, ses conséquences sur le quotidien des malades et de leurs proches, les ouvrages et autres supports à destination des enfants se multiplient. Dernier en date, Mon papy tête en l’air, conçu pour les 6 ans et plus et leur famille.

Zoé se réjouit : son papy vient passer deux jours chez elle. Mais pourquoi doit-il ensuite aller vivre en maison de retraite ? Et quelle est donc cette maladie qui lui fait mettre son chapeau dans le frigo, mais aussi se remémorer ses souvenirs de jeune homme comme si c’était hier ?En deux parties, Mon papy tête en l’air débute par un récit de ces deux jours passés ensemble et des observations de la petite fille.Vient ensuite un dialogue entre Zoé et Baptiste, le psychologue qui a participé à la conception de l’album.Des échanges pour aider les enfants à mieux comprendre la maladie et ses conséquences au plan familial, Baptiste Friche étant spécialisé dans l'accompagnement d'enfants confrontés aux troubles mentaux.L’ouvrage, publié par les presses de l’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) a en effet été pensé comme un outil de médiation, servant à ouvrir le dialogue, à « faire réfléchir sur cette maladie et d’accompagner le jeune lecteur dans ses interrogations ».. C’est le cas, notamment, du Tigre de Mona et des Voyages de ma grand-mère , deux albums tendres parus en 2019, et abordables dès 4 ans.Alzheimer n’est jamais nommée, mais les deux livres abordent le sujet avec douceur et subtilité. Une bonne façon de parler des difficultés d’un grand-parent sans faire peur, avec bienveillance. En ligne, le site Alz’Junior de la Fondation Vaincre Alzheimer s’adresse quant à lui aux enfants de 6 à 12 ans.Chaque mois y est publiée une bande-dessinée mettant en scène Jade et Léo, dont le grand-père est atteint de la maladie d’Alzheimer, sur un thème précis, en lien avec la maladie.Entièrement gratuit, le site propose aussi des jeux, des réponses aux questions que peuvent se poser les enfants et des ressources pour les parents et les enseignants.De Benoît Broyart avec Baptiste Fiche, illustrations Laurent RichardA partir de 6 ans32 pagesPresses de l'EHESP, collection HygéeAoût 202014,90 eurosScénario Gwénola Morizur, illustrations Anna ConzattiDes ronds dans l’O jeunesse28 pagesParution le 11 septembre 201913,50 eurosDe 4 à 9 ansTexte : Juliet RixIllustrations : Christopher Corr28 pagesGallimard JeunesseAvril 201914,90 euros