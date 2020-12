Habitat des seniors : préserver et prolonger leur autonomie

L'habitat des seniors est un point essentiel, qui se soulève inévitablement un jour ou l'autre. Une fois la retraite arrivée, l'heure est venue de profiter au maximum de la vie, de sa famille, de ses passions... Mais malheureusement, plus les années passent, plus l'état de santé et les capacités physiques des personnes âgées diminuent. Or, tous les seniors souhaitent rester à leur domicile le plus possible, sans avoir besoin d'intégrer un habitat alternatif spécialisé. Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent pour simplifier leur vie au sein de leur logement. Cela leur permet de préserver leur autonomie et de rester ainsi dans leur maison ou leur appartement le plus longtemps possible.





Habitat des seniors : l'importance du confort thermique





Se sentir bien chez soi, c'est avant tout bénéficier d'une température adaptée à ses besoins. Or, les seniors, d'une manière générale, ont tendance à être plus frileux que le reste de la population. Face à ce constat, les radiateurs à inertie apparaissent comme une solution intéressante.





Une température adaptée pour se sentir bien chez soi



La bonne température n'existe pas de manière absolue ! Elle dépend en effet des sensations et de la sensibilité de chacun. À une même température, une personne aura l'impression d'avoir chaud, alors qu'une autre tremblera de froid. Malgré ces différences, voici quelques règles de base :



- En hiver, la température doit avoisiner les 20 °C, dans la plupart des pièces. Il convient de la baisser de quelques degrés (aux alentours de 18 °C) durant la nuit, ou en cas d'absence. De manière générale, la température doit être constante : tout doit être fait pour éviter les écarts durant la journée.



- La température des murs joue un rôle important. L'objectif est qu'elle se rapproche le plus possible de la température ambiante. En hiver, une paroi froide provoque inévitablement une sensation désagréable de froid.



- Les seniors sont particulièrement sensibles aux mouvements d'air au sein de leur maison ou de leur appartement. Ceux-ci sont provoqués par des différences de température importantes d'une pièce à l'autre. Il est donc important, autant que possible, de maintenir une température constante dans l'ensemble de l'habitat.



Si votre logement est loin d'être performant en matière de chauffage, de nombreuses aides de l'État vous permettent d'engager des travaux de rénovation énergétique, afin de réduire votre facture. À titre d'exemple, dès le 1er janvier 2021, MaPrimeRenov' bénéficiera à tous les propriétaires, quel que soit leur niveau de revenus. Cette prime peut aider à financer un nouveau système de chauffage, une amélioration de l'isolation, un changement de chaudière...



N'hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier : elles vous permettent d'adopter des moyens de chauffage plus performants et plus écologiques.







Les avantages du chauffage à inertie



Certains spécialistes du chauffage électrique proposent des systèmes performants pour maximiser votre confort thermique. Les radiateurs à inertie tirent incontestablement leur épingle du jeu. Ils comportent des avantages indéniables par rapport aux traditionnels radiateurs convecteurs.



Ces derniers ont en effet tendance à générer un certain inconfort : l'air est asséché, des courants d'air apparaissent et la très désagréable impression de « pieds froids » (provoquée par le fait que la chaleur monte au plafond) est fréquente. Les radiateurs radiants ont l'avantage de gommer ces imperfections : la sensation de chaleur est à la fois réelle et appréciable. Mais malheureusement, une fois éteints, ils ne produisent plus aucune chaleur. Ils sont également assez gourmands en énergie, donc assez coûteux à l'usage.



Les radiateurs à inertie offrent quant à eux un confort thermique optimal, sans présenter aucun des défauts mentionnés plus haut. Grâce à leurs ondes infrarouges, la chaleur se fait rapidement ressentir, de façon douce et agréable. Ils sont de surcroît parfaitement étanches et très simples à utiliser. Leur cœur de chauffe leur permet enfin de continuer à produire de la chaleur, même lorsqu'ils sont éteints. Ils permettent ainsi de réaliser des économies d'énergie non négligeables. Faciles à installer, ils sont proposés en de nombreux modèles (horizontal, vertical, mobile), pour s'adapter parfaitement à votre logement. Ces appareils de chauffage électrique constituent incontestablement ce qu'il se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle.







La smart-home, un atout pour le confort et l'autonomie







La « maison intelligente » est loin de se résumer à une panoplie de gadgets. Aujourd'hui, l'habitat connecté pour seniors permet d'améliorer et de simplifier leur vie dans de nombreux domaines. Particulièrement utile pour l'habitat des seniors, la domotique les aide à conserver leur autonomie, et leur permet de rester chez eux durant de nombreuses années.







La sécurité avant tout





La smart-home est un moyen performant pour éviter les éventuelles chutes, qui surviennent dans la majorité des cas pendant la nuit (à cause d'un manque de visibilité). Il est relativement simple d'équiper ses couloirs ou une pièce d'un chemin lumineux : celui-ci s'active grâce à un détecteur de présence, et garantit des mouvements nocturnes sécurisés.



D'autres équipements permettent de déclencher des alarmes en cas de situation dangereuse (en cas d'apparition d'une fuite par exemple). Il est enfin tout à fait possible pour les personnes âgées de s'équiper d'un bracelet intelligent, muni d'un bouton d'appel en cas d'urgence.







Des équipements adaptés à l'habitat des seniors





Une personne âgée n'a pas les mêmes capacités physiques qu'un adulte en pleine force de l'âge. Or, bon nombre de dispositifs permettent de lui simplifier la vie. Si fermer les volets chaque soir est une corvée difficile à accomplir, il est possible d'opter pour des volets électriques. Automatiser les portes de garage permet également d'éviter certains gestes fastidieux et fatigants au quotidien. Pour plus de confort, le chauffage peut aussi être programmé et piloté à l'aide d'un thermostat connecté depuis un smartphone, une tablette ou une enceinte connectée.



En ce qui concerne les tâches ménagères, de nombreux équipements sont aujourd'hui proposés : des robots aspirateurs, des robots laveurs de vitres... Si vous disposez d'un jardin, la domotique peut également prendre en charge son arrosage. Une piscine ? Son entretien peut se faire de façon simplifiée, avec un contrôle automatisé de la qualité de l'eau.



Tous ces dispositifs présente l'avantage d'être extrêmement simples d'utilisation. Même si elle n'est pas habituée à utiliser des appareils numériques, une personne d'un certain âge ne rencontre aucune difficulté à les programmer et à les faire fonctionner.