Hygiène des mains : 4 conseils pour bien choisir un gel ou une solution hydroalcoolique

A l’heure où les restrictions liées au covid-19 viennent tout juste d’être allégées, les gestes barrières sont plus que jamais indispensables pour éviter une reprise de l’épidémie à l’approche des fêtes. Pour une hygiène des mains irréprochables à l’extérieur de chez soi, rien ne vaut le gel hydroalcoolique… à conditions qu’il soit efficace.





Guetter la mention biocide…





… mais aussi virucide





Vérifier le taux d’alcool





Choisir la texture qui vous plaît

Comment s’y retrouver devant la prolifération des bouteilles, recharges et autres flacons ? Après la pénurie initiale de gels et solutions hydroalcooliques, ils sont désormais disponibles partout, du comptoir de la pharmacie aux caisses de supermarchés en passant par les destockeurs de cosmétiques et les bazars.Au risque pour les clients de tomber sur des produits inefficaces : la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui multiplie les rappels de produits depuis le début de la pandémie, a lancé un plan de prélèvements et de contrôle sur les gels et solutions hydroalcooliques.Au 12 novembre, 13 % des références analysées ont été jugés « non conformes et dangereux », ne protégeant pas contre le virus, a confié à franceinfo Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF.Si le flacon ou la bouteille n’indique pas « biocide » ou « désinfectant », alors les produits sont de simples nettoyants qui ne garantissent pas l’éradication des bactéries ou des virus. Il ne s’agit pas de désinfectants mais de produits cosmétiques.Par définition, un produit bactéricide sera efficace pour détruire les bactéries, mais inopérant contre les virus.Dans la lutte contre le coronavirus, il faut donc choisir un gel ou un liquide étiqueté virucide, et idéalement portant la norme EN 14476, ou la mention « solution hydroalcoolique recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour l’antisepsie des mains » ou « gel hydroalcoolique pour l’antisepsie des mains – arrêté dérogatoire ».Selon l’Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), les gels et solutions hydroalcooliques contenantsont efficaces contre les virus enveloppés, dont font partie les coronavirus.Gel ou solution liquide, peu importe : si vous respectez les conseils ci-dessus, le produit sera efficace, quelle que soit sa texture.Et si vous le pouvez,, qui nettoie quand les produits hydroalcoolique se contentent de désinfecter : nichés sous la saleté, virus et bactéries peuvent survivre à la désinfection.