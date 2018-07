S'hydrater avec l'eau gélifiée

Parce qu'il faut bien s'hydrater en cas de fortes chaleurs, parce que boire suffisamment n'est pas toujours facile, et si l'on favorisait d'autres formes d'apports d'eau comme les potages froids (gaspacho), les laitages et aussi toutes les déclinaisons de boissons gélifiées.

Elles sont recommandées en cas de risque de fausse route et sont appréciées à tous les âges.



Recette simple pour faire son eau gélifiée



Faite bouillir un demi-litre d’eau que vous aurez parfumée à votre goût (sirops, thé, café, menthe, infusions...). Ajouter un sachet d'agar-agar (2gr) ou 5 feuilles de gélatine détrempées dans de l'eau froide (5 à 10 minutes) ou un épaississant des industriels cités ci-dessous. Bien délayer (parfois au fouet). Laisser épaissir quelques minutes. Réserver dans des barquettes, bols, ramequins. Laisser refroidir avant de les conserver 24 heures. Un conseil : filmer les préparations et indiquer la date et l'heure de fabrication au feutre... pour les consommer dans les temps.





Eaux gélifiées prêtes à l'emploi

Comme elle ne se conserve pas longtemps, l'eau gélifiée "maison" doit être renouvelée chaque jour et peut être complétée par des barquettes, gourdes ou gobelets industriels, qui ont une "date limite de consommation" (DLC) plus longue mais doivent être consommés dans les heures qui suivent leur ouverture. Quelques marques de produits à retrouver en pharmacie et magasins spécialisés (Matériel médical) : Nutrisens Clinutren de Nestlé , (voir leurs gammes d'eaux gélifiées avec édulcorants, pour personnes diabétiques), Geliodiet de Delical, Nutilis ® de Nutricia (Danone), Nutriculture et son texturant alimentaire 100% végétal.