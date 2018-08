Canicule et alimentation : conseils pour s'alimenter par forte chaleur

67 départements placés en vigilance orange canicule, des températures qui frôlent les 40°C à l’ombre, des prévisions du même acabit pour les jours à venir : l’épisode de canicule qui frappe la France semble parti pour durer. S’il est essentiel de boire pour lutter contre la déshydratation, il ne faut pas pour autant négliger de s’alimenter correctement. Conseils.



Avec la chaleur, la sensation de faim peut s’estomper. Pourtant, manger suffisamment permet à notre corps de mieux supporter les fortes températures.





Manger léger



Manger malin







Et toujours boire…

La digestion, très consommatrice d’énergie, a tendance à réchauffer le corps : il est donc préférable de manger plus léger, en limitant sucres et graisses.: contrairement à ces affirmations de 1975, boire 1,5 litre de bière par jour n’est pas bon pour la santé !Pour se rafraîchir, rien ne vaut une soupe froide ou une compote de fruit bien fraîche.Privilégiez lesIls permettent eux aussi de lutter contre la déshydratation.Concombre (délicieux en soupe avec de la menthe), radis, salade verte, laitue, courgette, fenouil, tomate et poivron sont par exemple composés à 90 % d’eau.Côté fruits, misez sur le melon, la pastèque, le pomelo ou les fraises.Pour les protéines, les œufs, les fruits de mer et les poissons blancs sont plus faciles à digérer que la viande.Sans oublier les yaourts et le fromage blanc, source d’eau, de protéines, de calcium…De l’eau ( gélifiée ou non ), des jus des fruit, du thé… à raison d’a minima 8 verres par jour. Mais sans abuser non plus : si les reins fonctionnent au ralenti, comme souvent chez les personnes âgées, le risque d'hyperhydratation est réel.