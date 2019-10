Une nouvelle complémentaire santé solidaire

La ministre des Solidarités et de la santé Agnès Buzyn présentait mardi dernier la nouvelle complémentaire santé solidaire. Elle entrera en vigueur dès le 1er novembre.

8 euros pour les personnes âgées de 29 ans et moins

14 euros pour les personnes âgées de 30 à 49 ans

21 euros pour les personnes âgées de 50 à 59 ans

25 euros pour les personnes âgées de 60 à 69 ans

30 euros pour les personnes âgées de 70 ans et plus













La plupart des soins couverts

Comment souscrire ?

Il existe aujourd’hui deux formules de complémentaires santé pour les personnes aux revenus modestes :- la CMU-C, complémentaire à la couverture maladie universelle (CMU), et réservée aux personnes gagnant moins de 8 951 € (pour une personne seule en France métropolitaine) ;- l’ACS, aide à la complémentaire santé, attribuée sous conditions de ressources aux personnes dont les revenus sont modestes, mais cependant trop élevés pour bénéficier de la CMU-C (plafond : 12084 euros pour une personne seule en Métropole).Les personnes âgées touchant l’ Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées, ex minimum vieillesse) , font notamment partie des personnes éligibles à l’ACS qui se présente sous la forme d’une somme d’argent annuelle destinée à financer une complémentaire santé à choisir sur une liste établie par les pouvoirs publics.A partir du 1novembre, ces deux dispositifs seront remplacés par la complémentaire santé solidaire.Elle sera gratuite pour les bénéficiaires de la CMU-C, et coutera entre 8 et 30 euros aux personnes anciennement éligibles à l’ACS (1007 euros maximum de revenus mensuels pour une personne seule), en fonction de l’âge.La participation demandée sera de :Les soins couverts par cette complémentaire santé solidaire comprennent : leschez les professionnels de santé, les, les, les, lesdu panier 100 % santé.Les assurés sont égalementsur les consultations ou actes médicaux, les examens de radiologie, les analyses médicales, et de la franchise médicale sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.Sous réserve de présenter une attestation aux professionnels, elle permet aussi de ne pas avancer les frais de santé et de bénéficier des tarifs sans dépassement chez les médecins et la plupart des autres professionnels de santé.Les bénéficiaires de la CMU-C n’ont aucune démarche à entreprendre.Pour les autres, la demande se fait en ligne, sur le site de l’Assurance maladie depuis son compte Ameli ou dans une caisse d’assurance maladie. Un simulateur est disponible sur ameli.fr pour vérifier son éligibilité.Pour en savoir plus, appeler le numéro de téléphone dédié :(appel gratuit).