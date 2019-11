Cinq gestes pour lutter contre les AVC

Il se produit un AVC (accident vasculaire cérébral) toutes les quatre minutes, avec, dans 40 % des cas, des séquelles importantes. Si la mortalité liée à l’AVC a fortement chuté ces 30 dernières années, il reste essentiel de bien connaître les bons gestes pour limiter les risques.

Contrôler sa pression artérielle, l’hypertension artérielle étant le principal facteur de risque.

Adopter une alimentation équilibrée, à base de fruits et légumes, de poisson et de plats faits maison.

Contrôler son cholestérol tous les 5 ans.

Pratiquer une activité physique, au moins 30 minutes par jour.

Arrêter de fumer.

Si l’AVC peut se produire à tout âge, dans trois cas sur quatre, la victime est âgée de plus de 65 ans. L’âge moyen de survenue d’un AVC est d’ailleurs de 74 ans, rappelle l’Inserm Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes touchées par un accident vasculaire cérébral augmente (près de 60 % en 30 ans).La bonne nouvelle, c’est que les progrès de la médecine ont permis deReste que les conséquences d’un tel accident peuvent être terriblement lourdes : l’AVC est la première cause d’handicap acquis chez l’adulte, la deuxième de démence.MaisPour en savoir plus sur l’AVC, consulter le site consacré à la question par la Société française neurovasculaire