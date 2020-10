Repas : le goût en questions

En EHPAD, le repas est souvent présenté comme le seul moment de la journée réellement attendu par les convives accueillis. Est-ce pour autant un instant partagé, de plaisir et de convivialité ? Après avoir accompagné de nombreuses structures et observé des milliers de repas, nous nous sommes aperçus que tout n’est pas si simple.





Acteurs engagés de l'économie sociale et solidaire, nous avons souhaité co-construire, pour vous, aidants proches ou acteurs professionnels, la ressource documentaire « Les repères du repas ». Grâce au soutien d'AG2R LA MONDIALE et de Malakoff Humanis, vous pouvez gratuitement la consulter sur notre site www.nutri-culture.com.







Pourquoi cette ressource ?





Parce que le repas est une construction sociale, très normée et souvent source de malentendus et de conflits.

Au cœur des établissements, il est à l’intersection des dimensions médicales, environnementales, techniques, économiques et touchent toutes les croyances, cultures ou confessions. Il nécessite d’interroger les valeurs, connaissances et compétences indispensables à la mise en œuvre de chaque projet (de vie, soin, hôtelier, médical…).

Chacun, professionnels, familles, résidents, est concerné.

Aujourd’hui, plusieurs cultures et générations cohabitent.

A domicile comme en établissement, proches ou professionnels sont parfois confrontés à des situations difficiles d’adaptation, de refus alimentaire, de portage de repas...

Avec vous, nous souhaitons nous interroger sur qui sont nos convives, quelles sont leurs caractéristiques, pour comprendre que le repas n’est qu’un élément technique au cœur d’un projet plus vaste.

Souffrent-ils de troubles isolés ou cumulés, d’orientation, de basse vision, de préhension, d’identification des saveurs, de mastication, de déglutition ? Sont-ils à risque de dénutrition ?







Une Lettre-Outil pour renforcer ses compétences





Avec le lancement de cette Lettre-Outil, Age Village pro et Nutri-Culture vous proposent des interviews, fiches, réflexions pour accéder à de l’information croisée, acquérir de nouvelles compétences et partager des trucs et astuces.

Pour que le repas rime tous les jours avec Plaisir et Santé.

Tous les deux mois, vous découvrirez sur Agevillagepro.com la Lettre-Outil de Nutri-Culture.

Dans cette première édition, nous avons souhaité aborder la question du goût.

Grâce aux avis éclairés d’amis et experts de la cuisine et de la santé, nous vous invitons à découvrir des réponses pour que nous puissions efficacement offrir un repas identifié, consommé, aux impacts plaisir et santé, à celles et ceux qui nous font confiance.

Cette lettre est faite pour vous et avec vous. N’hésitez pas à nous écrire pour partager avec nous vos témoignages, retours d’expériences, contributions et questions !

