Les personnes âgées font entendre leurs voix

Si la situation des personnes âgées alimente régulièrement les conversations dans l’espace médiatique, les principaux concernés ne sont que trop rarement conviés aux échanges. Sur scène ou sur la toile, la parole des personnes âgées commence à trouver sa place à l’image de ce nouveau média créé par des seniors ou encore de cet artiste de 91 ans, nouvelle star du petit écran.



Depuis quelques semaines le télé-crochet "La France a un incroyable talent" est imprégné des slams bouleversants de Bernard Maroni alias “Slow Périlleux”.



“Que faire dans l'existence à 91 ans

Quand on est désœuvré, que faire dans le temps

Qu'importe les saisons, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit

Les heures ne comptes plus, la vie est ralentie…”



Qualifié pour les demi-finales du concours le “papy slameur” de 91 ans a su convaincre et émouvoir le jury avec des poèmes chantés éloignés des standards habituels.







Des apprentis journalistes pas comme les autres



Depuis quelques semaines, une dizaine de seniors rouennais exercent leur plume au travers un blog bien particulier



Créé sous l’impulsion de la journaliste Véronique Châtel, rédactrice en chef d’une revue pour les aidants, et du metteur en scène Laurent Searle, le blog Les Curieux Aînés donne la parole aux personnes âgées pour parler de la société.



Elels qui sont souvent interpellées pour raconter leurs souvenirs, ont ici un espace pour s’exprimer sur l’actualité locale ou nationale.



Une façon de montrer que la curiosité n’a pas d’âge et de militer pour une société plus inclusive où toutes les voix peuvent être entendues.



Si les contributeurs sont des amateurs, ce média grand public est encadré par des professionnels du journalisme



Ainsi les rédacteurs âgés de 63 à 86 ans proposent régulièrement des récits, portraits, reportages ou billets d’humeur sur la toile et offrent un regard nouveau sur la société.



Faire entendre la voix des seniors, c'est aussi l'objectif de l'association Old'Up qui a pour slogan "plus si jeunes mais pas si vieux".



Constituée exclusivement de personnes âgées, cette association a pour but de “donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie” et multiplie les initiatives pour affirmer la place des seniors dans la société.



La dernière en date est une chaîne YouTube où les membres d’Old’Up prennent la parole pour exposer leur vision de la société et le rôle de l’association



