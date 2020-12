Ergothérapeute depuis plus de 30 ans Lisanne Rhéaume oeuvre quotidiennement pour permettre le maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie. Forte de son expérience, elle s’adresse aujourd’hui aux aidants, pour répondre à leurs interrogations et leur permettre d’accompagner au mieux leur proche.



Avec le Guide des aidants, l’auteur et ergothérapeute québécoise livre un ouvrage précieux pour tous ceux qui soutiennent un proche en perte d’autonomie.



Présenté comme un guide pratique, l’ouvrage présente les différentes problématiques liées au maintien à domicile d’une personne fragile et apporte de solutions pour influer sur l’impact de la perte d’autonomie et ainsi permettre au proche accompagné de rester chez lui le plus longtemps possible.



Lisanne Rhéaume y aborde, de façon exhaustive, l’ensemble des préoccupations quotidiennes d’un aidant. De la préparation des repas jusqu’à la toilette en passant gestion des finances, l’ergothérapeute n’occulte rien pour permettre d’optimiser le soutien à domicile.





Etablir une stratégie de soutien à domicile

Pour ce faire Lisanne Rhéaume s’appuie sur son expérience et ses rencontres avec des personnes en perte d’autonomie.



“Il y a toujours une solution pour alléger les difficultés et l’inconfort, que ce soit pour la personne en perte d’autonomie ou pour ses aidants” souligne l’auteure.



Et effectivement, ce guide regorge de solutions qui répondent à des problématiques concrètes du quotidien.



Par exemple, aux difficultés liées à la préparation des repas, l’ergothérapeute propose de :

cuisiner en grosse quantité et utiliser les portions excédentaires dans les jours suivant ou les congeler ;

prévoir des repas préparés par l’épicier ou un aidant.

Ou encore pour pallier le manque d’énergie ou de motivation de son proche, Lisanne Rhéaume préconise de :

participer à des activités de groupe organisées par des associations ou par la municipalité ;

organiser des visites de courtoisie avec des bénévoles.

“Avant d’arriver à la conclusion “il faut qu’elle déménage”, “elle doit être placée” ou “elle n’est plus capable de vivre seule”, il faut observer et comprendre le problème en profondeur, puis mettre en place des stratégies pour améliorer la situation” détaille l’auteure. Et c’est bien là l’enjeu de ce guide : apporter des solutions concrètes pour encourager et faciliter le maintien à domicile de son proche.



L’ouvrage a vocation à accompagner les aidants tout au long de leur parcours et de les aider à mettre en place la stratégie la plus adaptée à leur situation.



Guide des aidants

Lisanne Rhéaume

Date de parution : 23/09/2020