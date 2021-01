Incontinence : les conseils d'une spécialiste en pelvi-périnéologie

Qu’est-ce qu’une miction ?

C’est le fait d’uriner.





Une miction normale a une durée inférieure à 1 minute pour une quantité maximale de 25 ml/s. Nous allons uriner environ 6 fois par jour et jamais la nuit.





Lorsque l’un de ces paramètres est largement dépassé alors on est sujet aux incontinences urinaires.





Est-ce qu'avoir des fuites urinaires et avoir une incontinence urinaire c’est la même chose ?





Oui les personnes qui ont des fuites urinaires sont des personnes qui ont une incontinence urinaire.





Qui peut être touché par les fuites urinaires ?





L’incontinence urinaire touche tous les populations, cependant l'âge est un facteur qui augmente le risque d’avoir des fuites.





Pourquoi l'âge augmente-t-il le fait d’avoir des fuites urinaires ?





Le changement hormonal qu’entraine la ménopause affaiblit les barrières qui servent à éviter les fuites urinaires.



L’affaiblissement global des forces musculaires liées à l'âge est aussi un facteur aggravant.

Le fait de diminuer l’apport hydrique afin d’éviter d’aller souvent aux toilettes a également l’effet d'augmenter les fuites.





L'âge est un facteur aggravant pour plusieurs raisons, mais ce n’est pas le seul.





Quels sont les autres facteurs qui favorisent l’apparition des fuites urinaires ?





L’alcool, l’obésité, la cigarette, les accouchements compliqués, le nombre d’accouchements, les infections urinaires répétées...





Qui peut avoir des fuites urinaires ?





N’importe qui peux avoir des fuites urinaires. En fonction du type de fuite urinaire on peut donner un profil approximatif. Voici les 3 types de fuites urinaires les plus fréquents :Les fuites urinaires d’effort : ce sont des fuites qui se déclenchent à l’effort sans qu’il y ait eu d’envie au préalable. Chez les jeunes cette fuite apparait surtout après l’accouchement. Avec l'âge elle est surtout due à la diminution de force du périnée qui est le muscle du plancher pelvien dont le rôle principal est de retenir les urines)Les: elles viennent à la suite d'une envie irrépressible. Les fuites urinaires par impériosité peuvent apparaitre à tout âge. Elles peuvent être dues à une vessie trop sensible (hyperactivité vésicale). Dès que la vessie se rempli un peu elle déclenche l’envie d’aller uriner. Alors qu’en temps normal il faut atteindre au moins 250 ml. Parfois les patients sont à l’origine de leur fuite par impériosité car ils créent des comportements nocifs vis-à-vis de leur vessie (syndrome du paillasson, envie de faire pipi quand on entend l’eau...)Les: il s'agit d'un mélange de fuite urinaire d’effort et d’impériosité.