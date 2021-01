Vivre vieux, vivre mieux, le pari de Cap Retraite

Vivre le grand âge le plus sereinement possible est le vœu de chacun. Vieillir devrait toujours pouvoir être synonyme de plaisir partagé en famille ou avec ses amis. Lorsque l’âge entraîne des défis physiques et matériels, les proches peuvent se sentir submergés par les tâches à accomplir pour explorer les solutions existantes.





Heureusement, Cap Retraite est présent auprès des familles depuis 25 ans. Sa mission : accompagner les aînés et leurs proches pour les aider à identifier les solutions d’accueil ou d’aide à domicile les plus adaptées. Grâce à ce service gratuit, vous gagnez du temps et de l’énergie pour vous consacrer à ce qui compte vraiment : profiter pleinement de chaque moment passé ensemble.

Vivre l’essentiel, vivre vieux avec Cap Retraite et son service complet





Bien vieillir c’est continuer à vivre pleinement, malgré les changements liés au grand âge. Continuer à sortir, apprendre, faire des rencontres, partager et découvrir… Autant d’aspects importants de la vie de vos aînés que vous souhaitez préserver en leur offrant la meilleure prise en charge à toutes les étapes de leur vieillissement.





Pour continuer à s’épanouir et à passer des moments privilégiés avec sa famille, la personne âgée doit pouvoir rester le plus autonome possible dans son environnement. Diverses solutions existent aujourd’hui pour permettre aux aînés de bien vieillir, à domicile ou dans un établissement d’accueil adapté.





Organiser la prise en charge de votre proche peut s’avérer complexe et vous éloigner des moments privilégiés partagés en famille. Toute votre énergie est consacrée à trouver le bon service d’aide à domicile, les meilleures solutions d’aménagement du logement ou encore la maison de retraite adaptée.





Cap Retraite est à votre disposition pour faciliter votre recherche et vous permettre de préserver la qualité de chacun des moments passés ensemble. Service gratuit et complet, couvrant l’ensemble des solutions à domicile et en établissement, Cap Retraite s’occupe de tout. Le but : vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre proche.





Vivre son choix, vivre mieux grâce aux conseils d’un service toujours à l’écoute





Lorsque vous contactez Cap Retraite pour chercher une solution adaptée à vos besoins ou à ceux de votre proche, vous êtes mis en contact avec un conseiller dédié. Il sera votre interlocuteur tout au long du processus.

Son rôle :

vous aider à faire un bilan : vous connaissez bien votre proche et êtes le mieux placé pour prendre une décision. La mission du conseiller est de vous apporter toutes les clés pour vous permettre de faire votre propre choix en toute sérénité. Ensemble, vous déterminerez quels sont les besoins de la personne âgée et donc les critères à envisager lors de la recherche (niveau d’autonomie et pathologies, budget, type de services, solutions à domicile ou accueil en établissement…)

vous informer et assister dans les démarches administratives : l’expérience acquise par Cap Retraite depuis 25 ans lui permet de vous apporter les meilleurs conseils pour vous aider à faire le meilleur choix – le vôtre. Le conseiller dédié vous renseigne sur les aides financières et prises en charge spécifiques. Il vous aide à trouver le service d’aide à domicile ou l’établissement adapté, à remplir le dossier d’admission en Ehpad ou résidence-services, à faire les demandes d’aides financières, etc. Il est à votre écoute, quelle que soit votre question sur le grand âge.

Vivre unis, vivre mieux grâce à l’expérience de milliers de familles





Cap Retraite a accompagné des centaines de milliers de familles à la recherche d’une solution pour leur proche âgé. Dans ce cadre, nous avons appris à connaître les besoins différents de chacun et les solutions spécifiques à chaque situation. Nos services se sont liés à des centaines de professionnels du grand âge. Cette longue expérience nous permet de vous aider à explorer toutes les solutions possibles pour mieux répondre aux attentes de votre proche et aux vôtres.





Nous pouvons vous aider à peser le pour et le contre d’un maintien à domicile versus un accueil en établissement. Et lorsque vous avez fait votre choix en connaissance de cause, les conseillers Cap Retraite vous aident à découvrir tout ce qui existe aujourd’hui pour assurer aux seniors un vieillissement serein et sécurisé. Ils s’occupent de tout pour rendre ce choix si important le plus évident possible.





Ainsi, si vous optez pour le maintien à domicile, nous sommes à vos côtés pour vous renseigner sur les solutions d’aménagement du logement (salle de bain adaptée, aides à l’aménagement, etc.), d’aide à domicile ou de répit.





Lorsque l’accueil en maison de retraite convient mieux à votre aîné et à votre famille, nous sommes là pour explorer avec vous le monde de l’accueil en établissement. Ehpad, résidence-service, ULSD… Autant de possibilités pour répondre plus spécifiquement aux besoins du senior.





Nous identifions pour vous les solutions les plus adaptées, en tenant compte des disponibilités et de votre budget. Quant à vous… Il ne vous reste plus qu’à décider et à profiter de chaque moment en famille.





Découvrez notre manifeste du #VivreVieuxVivreMieux en vidéo :