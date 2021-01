Guide des aidants : conseils et astuces pour gérer le quotidien

Puisque l’on n’est jamais formé à devenir un aidant, la plateforme de répit le Nid des Aidants 91 a choisi de publier un guide regorgeant d’informations et de recommandations pour aider ceux qui accompagnent au quotidien une personne en perte d’autonomie. Focus sur ce Guide des aidants particulièrement bien conçu.



La quête d’informations pratiques n’est jamais facile lorsque l’on s’occupe d’une personne fragile. Afin d’accompagner les aidants dans leurs différentes démarches, de faciliter leurs relations avec la personne aidée, le Nid des Aidants 91 a donc publié un guide fourmillant de conseils pratiques.



Que faire en cas d’hospitalisation ? Quelles sont les mesures de protection juridique ? Comment repérer l’apparition de troubles cognitifs ? Comment adapter les repas ? Comment aménager le domicile de la personne aidée ?...



Créé avec le soutien du Département de l’Essonne et de l’ARS Ile-de-France, le Guide des aidants a pour vocation de répondre aux multiples questions pratico-pratiques que peuvent se poser les aidants tout au long de leur parcours.



Eviter le burn-out



Au-delà de l’accompagnement de la personne aidée, ce guide consacre également un chapitre sur la situation de l’aidant et ses limites.



“En tant qu’aidant, il est essentiel d’avoir recours à des moments de répit pour entretenir une relation apaisante avec la personne aidée. N’hésitez pas à écouter vos propres limites lorsque vous ressentez une fatigue extrême physique et émotionnelle qui peut entraîner un sentiment de culpabilité, une détresse ou une exaspération”.



Des solutions de répit mises en avant mais aussi la possibilité de s’entretenir avec un psychologue afin de se délester de toute charge émotionnelle et se prémunir des risques d’épuisement.



Des conseils qui viennent à point nommé, en cette période de crise sanitaire où les aidants sont particulièrement sollicités pour aider leur proche à domicile.



Ce guide n’a pas pour but d’être exhaustif mais apporte, en une quinzaine de pages, une base solide, pédagogique, pour orienter les nouveaux aidants et leur permettre de ne plus se sentir démunis face à certaines situations du quotidien.