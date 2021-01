CES 2021 : les innovations pour les personnes âgées

Le coronavirus n’aura pas eu raison du CES 2021. Au contraire, les start-ups semblent avoir tiré les leçons de la crise sanitaire et ont dévoilé de nombreuses solutions d’accompagnement à domicile, de lutte contre l’isolement.



Ainsi, le géant coréen Samsung a présenté une gamme de robots pour aider aux tâches domestiques : nettoyage des sols, tri de la vaisselle, suivi de santé…









Les robots compagnons sont aussi très représentés cette année à l’image de Cutii qui faire son retour dans sa dernière version à l’occasion du CES 2021.

Sécurité à domicile



Présentée par une start-up belge, la lampe intelligente Nobi est capable de détecter les chutes et contacte les proches ou le personnel soignant en cas d’accident.







Surveiller sa santé



La montre Tempo Serie 3 de la société CarePredict propose un compte rendu régulier de l'état de santé de son propriétaire. Compte rendu aussi consultable à distance, depuis l’application, par les proches, si les utilisateurs les y autorisent.







Le miroir connecté Themis, créé par l’entreprise française Baracoda, est capable d’analyser la peau afin de détecter si vous êtes fatigué, stressé, ou même si vous avez un rhume !







Doté d’une base de données de 12 millions de scènes sonores, l’aide auditive Oticon More imiter la manière dont le cerveau fonctionne pour adapter le son en temps réel, en fonction de l’environnement de son utilisateur.





Création de l’entreprise roubaisienne Careclever, le robot Cutii accompagne les personnes âgées dans leur quotidien en maison de retraite ou à domicile, en leur proposant des activités de remise en forme, de cuisine, bien-être, culture…Par ailleurs, dans le cadre d'une étude développée au sein du laboratoire de recherche de l'hôpital Broca (AP-HP) et soutenue par la Région Île-de-France, le projet Domirob recherche des seniors franciliens de plus 65 ans, volontaires pour accueillir gratuitement chez eux le robot Cutii et le tester pendant 3 mois.Pour plus d'information et connaitre les modalités de participation cliquer ici