Bonne résolution de rentrée : je prends soin de mon cerveau

Notre cerveau est un organe formidable : tout au long de notre vie, il est capable de se modifier, en créant, dénouant ou réorganisant les réseaux de neurones. Et si nous prenions comme bonne résolution de rentrée la décision de prendre soin de lui ?





Bien dormir





Manger équilibré

Bouger tous les jours



Soigner sa vie sociale

Stimuler ses neurones





Pour prendre soin de son cerveau et tirer partie de ses incroyables capacités, il suffit d’adopter quelques bonnes habitudes.La nuit, le cerveau est loin d’être au repos. Pendant le sommeil, la mémoire se consolide, les émotions ressenties au cours de la journée sont traitées et le cerveau se débarrasse des déchets et toxines accumulés durant le jour.Mais avec l’âge, le sommeil devient souvent plus difficile à trouver. Indispensable, donc, de prendre des habitudes propices à un sommeil réparateur : pas d’écrans le soir, une journée active, une alimentation équilibrée…Et ça tombe bien, puisqu’une alimentation saine et variée contribue aussi au bon fonctionnement de notre cerveau. Il est conseillé de consommer de l’alcool avec modération, de ne manger ni trop salé ni trop sucré, mais aussi de privilégier les poissons gras, les légumineuses, les céréales complètes, les fruits, les légumes, les œufs…Un esprit sain dans un corps sain : l’activité physique a un impact non négligeable sur la santé de notre cerveau, à la fois sur la mémoire, la cognition et sur le moral, explique Sciences et avenir. Pour les adultes, il est recommandé de bouger 30 minutes par jour, quelle que soit l’activité : sport, jardinage, promenade… Seul ou en groupe, il existe de nombreuses possibilités, comme les ateliers Pour bien vieillir , gratuits, et organisés par les caisses de retraite.Conversation et rencontre sont des exercices parfaits pour stimuler son cerveau, entretenir sa mémoire. Qu’il s’agisse de discuter avec ses voisins ou s’inscrire à une activité, l’essentiel, ce sont les échanges : l’isolement est nocif pour le cerveau.Au-delà des conversations, des échanges, il existe de nombreuses manières de muscler ses neurones. Apprendre de nouvelles informations ou une langue étrangère, jouer à des jeux de lettres, de logique ou de stratégie, écouter de la musique… Des activités qui entretiennent le cerveau tout en procurant du plaisir, quoi de mieux ?