Edito : Les bons comptes font les bons amis

Les bons comptes font les bons amis



Pas les comptes et décomptes macabres que nous laisse le coronavirus, le Covid 19 : Santé publique France annonce 25 000 décès supplémentaires, essentiellement des personnes âgées, avec une surmortalité au plus fort de la crise de +20 % à l’hôpital, +30 % à domicile et +50% en établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).



Un choc pour des milliers de familles, de professionnels.



Ces tristes comptes attestent du besoin de reconnaissance de tous ces professionnels : de l'aide à domicile aux établissements d'accueil.



Ces comptes ont éclairé notre pays sur son retard face aux enjeux du vieillissement.



Des retards qui sont pourtant source d'emplois qui comptent, qui ont du sens.

Comme ces mobilisations intergénérationnelles, ces services de proximité, d'entraide portés par ces "départements solidaires" en cet été où le Covid 19 rôde toujours et où les épisodes caniculaires fragilisent encore les plus isolés. Voir aussi ces initiatives pour lutter concrètement contre l'isolement cet été, ou encore ces solutions d'accueil familial qui favorisent aussi le bien-être.



Les comptes de la Sécurité sociales gagneraient à privilégier la prévention santé comme cette semaine l'appareillage en cas de pertes d'audition, en prévention des risques de pertes de mémoire, d'équilibre... Ils gagneraient à reconnaître l'importance de se relaxer (comme ces ateliers proposés aux aidants de personnes malades d'Alzheimer), l'importance des cinq sens dans la vie relationnelles comme l'expliquait Romola Sabourin qui vient de nous quitter.



Pour bien vivre et bien vieillir : on a besoin de compter pour quelqu'un autant que de compter sur les autres.



"Nous ne voulons pas vieillir seuls !" clame la journaliste spécialisée Véronique Châtel dans son dernier livre. Comment bien vieillir isolé, sans amis ? Comment donner envie de vivre, de grandir, de vieillir si le compte n'y est pas ?

Les bons comptes font les bons amis.



Bel été à tous : je vous retrouve le 24 août prochain !